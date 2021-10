“Tengo unos mensajes de ella, pero atroz”: Sergio Rojas arremetió contra Juanita Ringeling

En el programa Me Late, conversaban del hermetismo de los actores en relación a su vida privada, en medio de esto Sergio Rojas hizo grandes revelaciones.

Lo anterior, en relación al supuesto enojo del actor Nicolás Oyarzún por rumores que señalarían que mantiene un romance con María Gracia Omegna.

Fue en este contexto, en que Rojas comentó: “Pero pregúntale algo porque te rotea… yo tengo unos whatsapp de ella, pero atroz”, lanzó, sin dar más detalles.

Luego de unos instantes, el comunicador retomó el tema: “Ella es roteadora”, tras lo cual indicó que estaba hablando, nada menos y nada más, que de Juanita Ringeling, a quien culpó de supuestos malos tratos.

“Yo tengo un audio de una vez que me roteó, así me dijo ‘por qué tengo que darte explicaciones a ti porque salgo de vacaciones, no tengo idea si tú saldrás de vacaciones o no’. Y yo decía ‘qué se cree’”, cerró el periodista.