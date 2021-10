Mon Laferte lanzó su nuevo disco con el que debuta con canciones en inglés

Mon Laferte lanzó un nuevo disco este viernes 29 de octubre, esta nueva producción de la cantante nacional es de estudio y se llama “1940 Carmen“, es el segundo trabajo que publica este 2021, después de “Seis” que dio a conocer el pasado mes de abril.

“1940 Carmen” es un álbum escrito y producido por Laferte y que grabó en Los Ángeles, Estados Unidos, en tan solo cuatro meses. En tanto, el primer sencillo del disco es “Algo Mejor” que fue estrenado el pasado 1 de octubre.

En sus 38 años la artista chilena debutó con una canción en inglés, “estoy estrenando disco con esta mi primera canción en inglés“, escribió Mon en su cuenta de Instagram, junto a un extracto de “A Crying Diamond“. Otras de las composiciones que están en el mencionado idioma son “Good Boy“, “Beautiful Sadness“.

El video fue publicado en YouTube y ya cuenta con cerca de 100 mil reproducciones en 18 horas de haber salido a la luz.

“Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!”, expresó Mon Laferte en un comunicado.

Recordemos que la exchica Rojo anunció que está embarazada y hace unos días compartió una fotografía de este proceso que está vivenciando, el cual ya lleva cinco meses de gestación. “5 meses. Les juro que solo es un bebé… Y unas pizzas”, fue el texto que escribió en la publicación en Instagram.

Ve aquí el nuevo sencillo en inglés de Mon Laferte: