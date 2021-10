Jean Philippe celebra dos años junto a Pamela Díaz: “Es mi polola, mi mejor amiga, mi aventurera, mi confidente”

Jean Philippe Cretton se refirió a su mediático pololeo con Pamela Díaz el día en que cumplen dos años de relación. El periodista dedicó románticas palabras a su pareja en conversación con Tiempo X.

“Hice cambios estratégicos para poder estar, me tocaba grabar ‘Podemos Hablar’ hoy”, confesó Jean Philippe en el inicio de la entrevista. El rubio animador dejó de lado sus compromisos laborales para acompañar a la modelo en el lanzamiento de su nueva línea de maquillajes, un logro que reconoció lo llena de orgullo.

En relación a su pololeo con “La Fiera”, Jean Philippe afirmó: “Somos personalidades muy diferentes… La Pame quiere escuchar música que yo no escucho, ver películas que yo no veo, quiere ir a lugares que yo no voy. Es muy difícil, pero creo que la gran virtud de esta relación pasa por eso, por lograr congeniar situaciones tan distintas“.

Por otra parte, el animador habló sobre la modelo y el futuro que ambos están construyendo: “Yo con la Pame lo paso la raja, es mi polola, mi mejor amiga, mi aventurera, mi confidente, no estaría acá si no fuera porque hay una proyección”, afirmó.