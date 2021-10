“No es fácil ser el hijo de Luli”: Nicole Moreno se emocionó hasta las lágrimas en Pecados Digitales

La modelo fitness Nicole Moreno estuvo invitada al último capítulo del programa de Mega “Pecados Digitales” y en uno de los momentos del espacio se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su maternidad.

Todo ocurrió luego de que Renato Avilés, conocido popularmente como “Estúpido y sensual Spider-Man“, relatara una historia de un niño que ayudó y que lo emocionó.

Luli alertó: “A ver, yo no sé si voy a poder hablar. Tengo una debilidad con los niños y no puedo ver a un niño sufrir. Te lo juro, no puedo”.

“Me lastima, es que, hay cosas que nadie sabe, ¿cachai? Yo no cuento todo lo que hago…“, dijo antes de quebrarse ante las cámaras y llorar.

Javiera Contador y Macarena Venegas la consolaron para luego continuar: “Siempre dije que yo nunca quiero que a mi hijo le falte lo que quizás a mí, en algún momento, me faltó. Si a mí me falto amor, yo quero darle el doble amor. Yo creo que no es fácil ser el hijo de “Luli”, de la mina que está expuesta, que la farándula la hizo mierda durante mucho tiempo inventando el 80% de las cosas malas”.

Respecto de su pasado dijo que “yo no reniego haber estado en la televisión porque estuve ahí, estaba no más, porque tenía que hacerlo, quería ser modelo publicitaria, terminé haciendo un personaje que tampoco me arrepiento“.

“Me he sacado la… en lo laboral para crecer, para dejar una buena vida, un buen futuro por si me pasa algo, ni Dios lo quiera”, añadió.

Finalmente, Luli reveló que fue expuesta a la idea de abortar, lo que negó hacer en ese momento.

“Cuando quedé embarazada, a mí me ofrecieron hacerme un aborto una persona y yo no quise. Fui pendeja, cabra chica, estaba estudiando, estaba en primero medio y lo tuve. Lo tuve hasta el día de hoy y fui madre soltera“, dijo la modelo.