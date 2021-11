El acuerdo de Amaro Gómez-Pablos y Tonka Tomicic ante fin de “Bienvenidos”

El matinal de Canal 13, “Bienvenidos“, está muy próximo a terminar, por lo que Amaro Gómez-Pablos le dijo adiós al espacio, dejando a Tonka Tomicic en la conducción.

Recordemos que el espacio será reemplazado por el nuevo programa “Tu Día“, el cual será conducido por Ángeles Araya y Mirna Schindler.

En este sentido Gómez-Pablos habló con Las Últimas Noticias, donde se refirió a cómo ha sido mantener este espacio, conociendo su fecha límite.

“No alternó en nada nuestro curso de acción“, aseguró el español, detallando además el acuerdo que tomó con su compañera para continuar adelante.

Así, relató: “Lo hablamos con Tonka. Lo acordamos. ‘Sigamos como antes’, nos dijimos. Y así fue colectivamente, procurando ser igual de profesionales“.

Luego añadió: “Ya conoces la frase ‘uno para todos y todos para uno’. Y así ha sido“, señalando que todos se han apoyado.

Finalmente Amaro explicó por qué no hubo una gran despedida en pantalla: “No quisimos hacer nada al aire para no confundir a la audiencia y no despistar de algo central que nos ha ocurrido. Ya sabes que Jorge López, nuestro Rambo y capitán en la dirección, está en la UCI con Covid“.