Jean Philippe Crettón confiesa que ha recibido llamados de sectores políticos

Jean Philippe Crettón, ha llevado a cabo una carrera en ascenso. Comenzó como notero en el icónico programa Caiga quien Caiga (CQC) usando los famosos lentes oscuros entrevistando a personas del mundo del espectáculo y la política con el humor negro que los caracterizaba.

Luego, su talento lo llevó a coanimar el programa juvenil “Calle 7” de TVN, posteriormente tuvo su primer programa como conductor oficial en “Mentiras Verdaderas” de La Red, y así fue escalando hasta llegar a CHV, donde hoy es un rostro ancla.

Por todo la anterior, no es raro que los partidos políticos lo hayan estado observado para reclutarlo, ya que es una costumbre muy habitual, captar a rostros conocidos y con credibilidad para asumir candidaturas de votación popular o para apoyarlos comunicacionalmente.

Y esto fue lo que contestó el periodista a Sillón Vip, al ser consultado sobre si le gustaría estar en política:” Ni cag… , me interesa siempre tener una opinión política , por ejemplo ahora en este último proceso eleccionario que estamos viviendo hoy en día me han llamado de algunos sectores y la verdad es que no me resulta llamativo participar de un proceso eleccionario tan polarizado. Si el afán fueran los acuerdos feliz”, sostuvo.

Sobre los llamados, estos fueron para tener reuniones políticas cuyos motivos desconoce ya que nunca accedió a ir.

Revisa sus declaraciones en el video: