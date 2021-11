Jordi Castell confiesa que la mujer más importante de su vida fue Madonna: “Me hizo ser más desinhibido”

Hoy en una nueva sección de “En nuestros zapatos”, el fotógrafo y comunicador Jordi Castell, nos habló sobre cómo se lleva con las mujeres, el feminismo y otros temas relacionados con nosotras.

También nos reveló que la mujer más importante en su vida es la reina del pop Madonna: “Fue la que me mostró los derechos de las minorías, fue la que me hizo ser mucho más desinhibido y mucho más convencido de lo que yo tenía que ser o como tenía que ser. Fue ella la que me formó en nunca sentirme discriminado” comentó Jordi, agregando que fue vital en su desarrollo.

Revisa la entrevista completa en el siguiente video: