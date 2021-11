Marcela Vacarezza descarta volver a la TV por ahora y extraña programas antiguos

La última vez que la vimos en televisión fue hace dos años atrás, cuando era panelista del matinal de TVN “Buenos días a todos”. Luego, la sicóloga Marcela Vacarezza junto a su familia se radicaron en Miami, debido a que su marido, el reconocido animador Rafael Araneda, está conduciendo el programa “Enamorándonos” del canal Univisión.

En conversación con diario El Mercurio, la ex panelista fue consultada por su regreso a la televisión, sin embargo ella se mostró rehacia: “Sinceramente, creo que no voy a volver… Me quedan dos años mínimo acá. Ahora, jugando, me quedo con la TV antigua, la extraño. Un programa, así como Aló Eli. Antiguo, lo sé. No tendría cabida hoy”, confesó.

Sobre su nueva vida en Estados Unidos, la ex miss Chile está feliz y tranquila: “El clima, la onda, el buen trato. El poder andar en la calle a toda hora sin temor a la delincuencia, que tus hijos estén y se sientan seguros, dejar la casa sin llave durante la noche. ¡Todo es impagable!”, señaló.