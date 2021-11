Renata Bravo confiesa que sufrió por un pololo que la dejó por otra reconocida actriz

Todos hemos vivido una desilusión amorosa, y el que te dejen por la “popular” debe ser una de las más dolorosas.

Así lo vivió la comediante Renata Bravo quien en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión comentó una triste escena de desamor en su adolescencia en medio de una fogata en la playa de Algarrobo.

“Yo vestida con jeans, un polerón, súper playa… de repente llega una mina, minifalda de mezclilla, una carterita cruzada, una alpargatitas, para ella no existe el frío. Y para mala suerte mía se sienta al lado de mi pololo”, comenzó relatando, agregando que “yo nunca más existí para él, nunca más se enteró que estaba yo. La incomodidad de todos, todos se daban cuenta, esa sensación de trágame tierra”.

“Llegamos a Santiago, pasa lunes, martes y miércoles y nunca más me llamó”, afirmó. “Me dio la depre. Me puse a llorar, los ojos hinchados”, siguió contando la comediante, quien agregó que nunca más supo de él.

Pero eso no era todo, ya que la mujer en cuestión es una famosa actriz chilena: “Yo ahora la amo, la adoro, en ese tiempo no era conocida… Era Pancha Merino”, dijo dejando a todos los presentes en el programa totalmente atónitos.

“Era igual de linda que hoy en día. Imagínate, 16, 17 años más linda todavía. Hasta a mí me gustó”, agregó.

Y esto no fue solo un “touch and go”, ya que según le comentaron unos amigos en común, la cosa fue más seria: “Uno de ellos me abraza y me dice ‘pucha, lo siento tanto, no es culpa de nadie, es la situación. Se enamoraron y ahora viven juntos’”, sostuvo.