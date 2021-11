Joaquín Méndez detalló su relación amorosa en conversación con José Miguel Viñuela

Han pasado bastantes meses desde que el rostro de Mega, Joaquín Méndez, anunció que se encontraba en una relación, compartiendo una enigmática fotografía con su pareja, sin enseñar su rostro.

En la ocasión tuvo positivas palabras para ella: “Es una genia, nos entendemos muy bien. Parece que hay mucha química… Me gustaría presentarles a esta gran persona y morirnos de risa un rato”, fue lo que redactó en la oportunidad.

Si bien con el paso del tiempo finalmente mostró su rostro, ahora habló sobre este romance junto a José Miguel Viñuela en “Desde mi Cocina con la Nené”.

En conversación con el ex “Mucho Gusto” relató que ella bromea con él en todo momento: “me agarra para la joda todo el rato. El otro día me dijo un chiste que me hizo quedar como la callam… Le dije: ‘Che, cómo se llama eso que yo no sé hacer’ y me dijo: ‘Tirar’“.

Aquí puedes ver una de las publicaciones que compartió junto a su pareja:

