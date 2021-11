Yazmín Vásquez recordó su peor cita en “Podemos Hablar”: “Quedé pelá”

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” en donde se encontrará Vazmín Vásquez junto a Renata Bravo, Mauricio Flores, Gigi Martin e Iván Arenas.

En este contexto la primera y ex “Milf” revelará una divertida anécdota de una cita que no sale nada bien.

“Cuando estaba soltera, veintitantos años, iba a un gimnasio y miraba siempre a un gallo que iba a las mismas horas en que iba yo, estupeeendo, reeegio, se veía hasta un poco millonario fíjate, se notaba que tenía sus lucas y todo”, partió señalando Vásquez.

Junto a esto sumó: “Él me echaba el ojo, yo igual pendeja, era un poco mayor que yo y un día él me dice ‘oye, te invito a comer, vamos, juntémonos el fin de semana’. Ya po, yo imagínate, feliz, porque a mí me encantaba el hueón, entonces me dice ‘ya, yo te paso a buscar"”.

“Me pasa a buscar y vamos a La zeta del sapo, los viejos se van a acordar porque es un restorán de pizza, muy antiguo. Estamos en la pizzería, lo pasamos chancho, llega la hora de pagar y el hueón se empieza a tocar y me dice ‘¡se me quedó la billetera!“, sostuvo luego.

Tras esto Jazmín señaló que la situación era compleja, ya que ella tenía mesada, era joven y se encontraba en la universidad, por lo que el dinero era un tema.

Luego continuó: “En eso viene el mozo y él dice, ‘oye, disculpa ¿me puedes dar lo que queda de la pizza para llevar?’ Yo no tengo nada en contra de la gente que se lleva la comida, porque yo me la llevo de hecho, pero acá quedaba una rodaja de pizza… mira que tan miserable”.

“Le trajeron la cajita y me dice lo que yo ya estaba esperando… ‘oye ¿por qué no me prestai la plata y yo mañana o en la semana te la devuelvo?“, relató Vásquez.

Pero esto no quedó ahí

Como si fuera poco cuando subieron al auto el hombre le habría pedido “una monedita para darle al que estaciona”. “Es full cafiche, ya filo, nos fuimos en el auto, le pasé las monedas, quedé sin ni uno, quedé pelá, llegó a mi departamento, quería agarrar y todo y yo dije no”, relató.

Finalmente relató que el sujeto luego desapareció: “Ahí yo dije este hueón no quería nah conmigo, quería puro sacarme todo. Obviamente nunca más me devolvió la plata, nunca más lo vi ni el gimnasio y nunca más lo vi, así terminó mi súper cita”.