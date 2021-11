Nicole Moreno y su preparación para representar a Chile en torneo fitness: “Voy a dar lo mejor de mí”

Nuestra querida “Luli” es una ganadora. Y no solo porque triunfó en el torneo fitness “Temple Gym”, sino también por su lucha contra los prejuicios y las dificultades que ha enfrentado en su vida, de las que ha logrado siempre salir de la mejor manera posible.

Actualmente, Nicole Moreno se está preparando para su próxima competencia en el selectivo para representar a Chile en Buenos Aires y posteriormente en Paraguay. Y en Sillón Vip conversamos en exclusiva con ella sobre este proceso.

“Me está costado más que cuando salí campeona, por un tema que estoy a full trabajando y no son muy compatibles los horarios de comida y los de entrenamiento”, confesó además que le ha afectado no dormir bien: “yo tengo que dormir de 8 a 10 horas, pero bien, voy con todo y con las mejores energías. Estoy muy feliz y muy comprometida, claramente, voy a representar a Chile voy a dar lo mejor de mí”. sostuvo.

Además, nos contó lo importante que ha sido para ella entrar al mundo fitness. “Es emocionante esta disciplina. El deporte además es todo, me ha entregado bastantes valores, el ser disciplinada y constante”.

Revisa la entrevista completa: