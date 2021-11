“No me ofende el título de ‘el marido de Pampita’”: Roberto García Moritán y su vida junto a la famosa modelo

Roberto García Moritán reveló los detalles de su relación con su esposa, la famosa estrella argentina “Pampita”.

Según indicó a Las Últimas Noticias, ellos se conocieron a través de amigos en común, aunque él ya sabía de ella, por lo mediática que es la figura de la modelo en Argentina.

“De un día para otro, Pampita se convirtió en una súper estrella, copaba las portadas de revistas. A todos los de mi generación, del orden de los 40 años, nos pasó lo mismo. Cuando apareció en los medios estallaron lo corazones de los hombres. Todos mis amigos y yo estábamos enamorados de Pampita”, comentó al mismo medio citado.

Además, contó que cuando se enteró de que ella se había separado de Benjamín Vicuña, un amigo lo incentivó a conocerla. Fue así como contactó a Oriana Montanelli (amiga de Pampita) y le pidió su ayuda.

De esta manera, a las pocas horas le llegó una solicitud amistad en Instagram de Carolina y comenzaron los mensajes y conversaciones telefónicas que llegaban a durar cuatro, o cinco horas. “Nos pudimos conocer desde un lugar que no tenía que ver con lo físico, sino que desde las ideas”, señaló.

Luego continuó: “Mi vida cambió mucho, porque yo no era una persona pública. Desde que estamos juntos, vivo dentro de un reality”.

A pesar de lo anterior, el economista, al que se le conoce como el “esposo de”, expresó: “Me llena de orgullo ser el marido de Pampita. El título me enorgullece y me desafía, para nada me ofende“.