“Oye negra no puedo ir, que avisen”: Pamela Díaz y la ausencia de Karen Doggenweiler y Carmen Gloria Arroyo en su lanzamiento

La conocida modelo Pamela Díaz lanzó, recientemente, su nueva línea de perfumes y cosméticos, evento al cual asistieron varios famosos.

La actividad, se realizó en un lujoso hotel de la comuna de Vitacura, en donde asistieron personas de la televisión, modelos, actores y amigos de la Fiera, así como también su pareja Jean Philippe Cretton.

Algunas de las grandes ausentes fueron las animadoras Karen Doggenweiler y Carmen Gloria Arroyo. Con respecto a este tema, Díaz hizo referencia en “Me Late”.

“No sé el motivo de la ausencia y tampoco he recibido las explicaciones pertinentes”, indicó, momento en el cual el animador del espacio, Daniel Fuenzalida, le señaló que al parecer TVN les habrían prohibido ir.

Con respecto a este punto Pamela expresó: “Me llamó la atención que no fueran”. En relación a si la baja correspondía a una medida impuesta por el canal, lo consideró lamentable: “De ser así, que avisen. Si tenemos esa confianza, buena onda y de verdad somos amigas. Entonces me pueden decir: ‘Oye negra no puedo ir, quédate callada, pero tengo un problema con el canal’, cerró.