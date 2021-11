“Siempre he sido…”: Helhue Sukni impacta con confesión sobre sus relaciones amorosas

La abogada Helhue Sukni fue la nueva invitada al programa “Pecados Digitales” de Mega, donde hizo una inesperada confesión sobre las relaciones amorosas que ha tenido.

En dicho espacio, donde también fueron invitados el actor Patricio Torres y la modelo Lisandra Silva, Helhue reveló que siempre, en todas sus relaciones de pareja, ha sido infiel.

“¿Por qué tus matrimonios no resultan?”, fue la pregunta que recibió la abogada, quien respondió de la siguiente manera: “Yo tengo la culpa, porque pongo el ojo donde no tengo que poner el ojo. Soy yo la culpable, no son los hombres que he tenido a mi lado“.

En este sentido, afirmó que “siempre he sido infiel con todos los que he tenido. No sé por qué me aburro y me gusta otro, y me voy para el lado. Oh, qué desgraciada soy… mala cue… no más”, dijo finalmente.