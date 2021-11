“Tengo ganas y me encantaría enamorarme”: “Pato” Torres se sinceró tras su separación con Titi García Huidobro

El destacado actor nacional, Patricio Torres, fue el nuevo invitado al programa de Mega “Pecados Digitales”, donde abordó el complejo momento que vivió tras su separación con Titi García Huidobro.

El intérprete señaló que “es bien especial, porque uno se empieza a acostumbrar a la soledad, porque de repente quieres estar con alguien, y llega el momento y quieres que se vaya”.

En este sentido, Torres recordó que “viene mi separación, llega el estallido social, me voy a Colombia, regreso y cuarentena, fue todo junto y se sintió“.

“Fue fuerte porque era estar solo en un departamento y por obligación”, aseguró el actor sobre la pandemia. Asimismo, reveló cuánto fue el tiempo en que lo pasó mal.

“Fueron cinco o seis meses, fuerte, potente, porque no sabía qué hacer, no podía salir. Me sentía como un preso, incomunicado en mi propia casa, ya que no podía conversar con nadie”, aseguró.

“Ahí empecé a descubrir Instagram, para comunicarme con gente, y de esa manera hice amigos. Esta aplicación fue para mí una explosión”, dijo posteriormente.

Junto a esto, confesó que “a mis hijos no los veía, porque no se podía salir, y la mamá no los dejaba porque era un díscolo, no sabía con quién estaba yo, el cual es un sentimiento muy potente de una madre, y es fácil de entenderlo”.

Finalmente, sostuvo que “tengo ganas y me encantaría enamorarme, no con la aprensión que uno tiene cuando estás con una pareja constante. Quiero una amiga, buena onda, que nos entendamos, que podamos salir al teatro, ir a bailar. Me encantaría“.