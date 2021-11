Florcita Motuda sorprendió en “Bienvenidos” con nuevos dichos: “Me encanta que se rían…”

La intervención de Florcita Motuda en el Congreso continúa dando que hablar, situación por la cual fue invitado a “Bienvenidos” en donde fue consultado por sus dichos.

Recordemos que el diputado realizó cantos en la comisión que rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, lo que se viralizó en las redes sociales.

“Algunos colegas de la bancada UDI cuestionaron sus facultades mentales después de su intervención. ¿Qué opina de eso?”, le preguntó de manera directa la animadora del programa.

Ante esto el parlamentario replicó: “Yo no soy abogado y yo represento a una parte de Chile que ningún abogado representa, que tiene que ver con la cultura, con formas de expresión artísticas, poética y por qué no espirituales“.

En la misma sumó: “Si alguien está enojado conmigo, como alguien de la UDI, y dicen que estoy loco… ya no es primera vez que lo escucho. Además, otra cosa: es un defecto capaz, pero a mí me encanta que se rían de mí. Me encanta que la gente se ría, aunque sea de mí. En el espectáculo eso es lo interesante”.

Las reacciones

No pasó mucho para que estos nuevos dichos generaran reacciones de los panelistas del programa y el periodista Rodrigo Pérez, quien lo entrevistaba desde el Congreso.

“Diputado, ¿usted cree que ese es el lugar?“, le consultaron, ante lo cual respondió: “En cualquier lugar yo soy Florcita Motuda. Toma en cuenta eso. En cualquier lugar; en una iglesia, en el Congreso, en cualquier lugar soy el Florcita Motuda“.