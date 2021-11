Helhue Sukni adelantó cuáles serían sus próximas cirugías: “Me voy a sacar años”

El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de “Pecados Digitales“, espacio de Mega en donde diversos rostros desclasifican múltiples secretos.

Una de las participantes en esta oportunidad fue la abogada Helhue Sukni, quien en esta participación señaló que podría realizarse más cirugías plásticas.

Así, en el segmento del “Deep Test”, la conocida “abogada de los narcos” reveló que el año 2013 se sometió a una liposucción y un aumento mamario.

Los nuevos procedimientos

Bajo este contexto Sukni reveló que se sometería a nuevos procedimientos: “Ahora tengo novedades, para que mis amigos sepan. Me voy a estirar la cara porque tengo unas pelotas asquerosas“, inició señalando.

Pero esto no sería lo único, ya que luego sumó: “Otra cosa que me voy a hacer es una abdominoplastia, pero el problema que tengo es que el doctor me está pidiendo que deje de fumar un mes”.

Tras esto señaló que esta solicitud le complicaba: “¿Qué voy a hacer con mi marido? El cigarro es mi esposo, porque me acompaña cuando estoy feliz o triste”.