Mauro Icardi alzó la voz tras el escándalo que lo involucra con China Suárez

Y continúa el escándalo de Mauro Icardi, Wanda Nara y China Suárez, apuntada como la “tercera en discordia”.

Esto a raíz de los nuevos antecedentes que aparecieron en relación a la polémica, en la cual todos los involucrados habían compartido su versión, excepto Mauro Icardi.

Sin embargo, sucedió algo inesperado, sorpresivamente el futbolista alzó la voz, y conversó con la periodista Yanina Latorre, panelista del programa “Los ángeles de la mañana”.

“Él dice que la ama a Wanda, no se quiere separar. Él me dijo: ‘Todo lo que dijiste es verdad. Me junté con ella en el hotel, le regalé la camiseta rosa del PSG, (a la China) pero acá hay algo. Si esto no te lo dijo Wanda entonces es la China quien está pasando el dato’”, relató Yanina.

Además, agregó que Mauro le confesó que él inició la conversación con la expareja de Benjamín Vicuña a través de mensajes y videos, pero que durante el encuentro en el hotel él tenía fiebre y no habría pasado nada.