“No fue una pataleta”: Ignacio Román abandona The Covers por problemas de salud

El programa de imitadores “The Covers” está pronto a estrenar su segunda temporada, que partiría este viernes. Todo iba muy bien hasta que se produjo una lamentable baja, hacemos referencia a la ausencia del exfinalista de Masterchef, Ignacio Román.

El participante tuvo que abandonar la competencia por problemas de salud, así se pudo observar en un video que el mismo “Nacho” grabó.

“Después de un ataque de cálculo renal, estamos aquí, mil disculpas, quería estar en The Covers. Esperemos alcanzar a llegar, pero fue terrible, no me siento para nada bien”, señaló el joven.

Esta información fue entregada por el espacio “Me Late”, quien mostró las imágenes en donde Román realizó su testimonio. Además, el periodista Sergio Rojas leyó algunos mensajes enviados por Ignacio, en donde desmintió las versiones que indicaban que él había salido del programa por una “pataleta”.

Al contrario, el participante comentó que él se hizo cargo de los gastos clínicos, porque la producción de The Covers no maneja ningún protocolo al respecto.