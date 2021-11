Raquel Argandoña reapareció en TV tras difícil compleja situación de salud

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de “¿Quién es la máscara?“, programa de CHV conducido por Julián Elfenbein.

Así, en este episodio se presentó Flamenco, Muñeca, Indio Pícaro, Sapo y Rata, quienes le dieron vida a divertidos momentos.

No obstante en el duelo de eliminación se debió enfrentar Muñeca y Flamenco, en donde Muñeca se quedó con la victoria y, este último personaje, debió mostrar el rostro.

Lo sorprendente fue que detrás del disfraz se encontraba nada más que Raquel Argandoña.

Ante la sorpresa Macareza Pizarro reaccionó: “Qué bueno es verte recuperada“.

Así, la ex “Bienvenidos”, tomó la palabra y aclaró: “La verdad es que recuperada no estoy, me levanté, tengo un equipo que está en el camarín para poder venir a este programa”.

De igual manera se mostró contenta con esta situación: “Estoy encantadísima de poder cooperar con ustedes, de que me hayan invitado, y lo único que les puedo decir con todo lo que me ha pasado, es que disfruten cada día como si fuera el último de su vida“.

Quien luego tomó la palabra fue el conductor Julián Elfenbein, quien agradeció su paso por el programa. “El equipo del programa te quiere mucho, yo sé que estás emocionada porque es tu primera aparición pública después de recuperarte afortunadamente muy bien”, expresó.

Finalmente Raquel Argandoña señaló que aún está en reposo “un mes más”, y continuaría con cuidados en su hogar.