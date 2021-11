El tenso cruce entre JC Rodríguez y el vocero de Parisi: “No te hagai la víctima”

El vocero del candidato Franco Parisi, Juan Marcelo Valenzuela, habló hoy en “Contigo en la Mañana” luego de que criticara un reportaje emitido por la señal respecto al Partido de la Gente.

“Nosotros tenemos dos abogados. Me llama poderosamente la atención que en este reportaje no hayan entrevistado a ninguno. Julio César, usted sabe sobre el impacto de esto”, partió señalando Valenzuela en conversación con el animador.

Ante esto el periodista replicó: “Primero, estaba la abogada en el reportaje. Segundo, el reportaje tenía cuñas de diferentes grupos políticos. Y cuando termina el reportaje, vamos a estar contigo más tiempo que el reportaje“, sosteniendo además que ellos no están “contra de Parisi”.

Tras esto Valenzuela volvió a insistir en la importancia de compartir su opinión sobre el reportaje, lo que provocó que JC Rodríguez soltara: “Juan, todos los días hemos querido hablar con Franco poh, no te hagai la víctima“.

“Todos los días lo hemos llamado y después sale en los otros canales, entonces no nos digas que nosotros somos sesgados. Hemos querido tenerlo todos los días“, señaló.

Ante esto el vocero de Parisi le respondió: “No se me sienta por eso”, lo que dio una respuesta de JC Rodríguez: “A mí no me hace daño que Parisi no llegue, es problema para sus partidarios“.