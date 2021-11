Faloon Larraguibel se enfureció tras rumores de infidelidad de su marido: “Es demasiada maldad…”

Durante esta semana varios cibernautas comenzaron a nombrar a la panelista Faloon Larraguibel en las redes sociales, luego de que una conocida tiktoker diera a conocer una supuesta infidelidad de Jean Paul Pineda.

La situación se dio luego de que la joven, llamada Valu.Balu en la red social, compartiera un registro de una conversación en donde el futbolista se contactó con ella.

En este chat se deja leer cómo Pineda le dice: “Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte“, donde la tiktoker le pregunta: “¿estás comprometido?”.

Ante esta consulta Pineda respondió: “No me gusta mentir. Pero si fuera secreto conocernos lo haría feliz“.

Este mensaje hizo que la joven reaccionara: “Respeta a tu esposa cul… Tienes la media mina“.

Pero esto no haría terminado ahí, ya que la cibernauta le envió pantallazos de esta situación a Faloon Larraguibel, quien la terminó bloqueando.

No obstante, ante la viralización de este relato, Larraguibel optó por romper el silencio.

La réplica de Faloon Larraguibel

“En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad”, inició señalando.

Luego continuó: “Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones, pero para que no me sigan tapando con msjes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras y no se queden con lo primero que ven”.

Tras esto señaló que la foto que aparece en su perfil “es de hace más o menos 2 años. Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos es problema mío y yo decido qué hago con mi vida, porque es mi vida y la vivo como quiero”.

Finalmente expresó: “Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático! Van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches”

Aquí puedes ver la publicación: