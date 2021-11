Patricia Maldonado no dejó pasar el fin de “Bienvenidos”: “Ya venía con olor a muerto…”

El pasado miércoles el matinal “Bienvenidos” llegó a su fin tras 10 años al aire, lo que provocó múltiples reacciones de rostros que pasaron por el matinal de Canal 13.

Quien no se quiso quedar abajo de este carrusel fue la expanelista de “Mucho Gusto”, quien a través de su programa de YouTube “Las Indomables”, se lanzó contra el ahora extinto programa.

En el programa online Maldonado fue muy crítica, señalando de inicio que “ese programa ya venía con olor a muerto porque era fome“.

“Había dejado de ser matinal, igual que el Mega, Chilevisión y todos los matinales, se terminaron, se fueron a la cresta. No hay matinales porque hoy día pasan a ser prensa y transmiten exactamente lo mismo“, afirmó.

Pero esto no fue todo, ya que incluso fue más allá, señalando: “Que se termine el matinal del 13 a nadie le interesa (…) La gente que trabaja en el matinal no se va para la casa. Son de planta, así que dejemos de andar llorando“, afirmó.

Su postura hacia Tonka Tomicic

Patricia Maldonado no perdió la oportunidad de referirse a Tonka Tomicic, sobre la cual señaló que “le quedan dos años. Ella podría irse para la casas, pero, si el canal tuviera que pagarle los dos años tendría que pagarle 840 millones de pesos, porque ella gana 35 millones de pesos mensuales. Me lo contó una persona dentro del canal”.

Pero su discurso sobre la animadora no quedó solo en su sueldo, sino también sobre futuros proyectos que tendría la estación.

“Como no le conviene al canal decirle que se vaya, le metieron un programa. Fabricaron un proyecto súper interesante, súper novedoso de entrevistas.Me contaron que se habían grabado algunos pilotos y, por lo que me enteré, es más fome que un terno colgado dentro de un ropero”, cerró.

Aquí puedes revisar el episodio: