Coté López se descargó por cuestionamientos sobre su apariencia: “No necesito que alguien me lo recuerde”

La influencer Coté López suma más de dos millones de seguidores en Instagram, plataforma en donde comparte momentos de su día a día, así como sus proyectos.

No obstante ahora compartió una nueva publicación en donde se descargó respecto a las críticas que recibe en la plataforma social, principalmente respecto a su apariencia.

En esta publicación compartió un extenso texto donde detalló que a los 17 años le realizaron una intervención que nunca desapareció, por lo que a los 26 se realizó cinco intervenciones por dentro del labio para retirar el producto.

Debido a la gran cantidad de procedimientos que se realizó, quedaron cicatrices por dentro que “abultan mi labio inferior, el bigote y afectó la movilidad”.

“No puedo cambiar eso. Sé perfectamente cómo esta mi labio. No sigo ‘haciéndome cosas’. De verdad no necesito que alguien cada día me lo recuerde”, criticó luego.

Tras esto señaló que las cámaras además no le hacen un favor con su “defecto”, pero ella aprendió a aceptarlo. “Espero que ustedes también lo logren“, explicó.

Junto a esta directa frase, apuntó contra sus seguidores: “Si necesitan que alguien les diga sus defectos envíenme sus fotos y puedo hacerlo por ustedes. Pero yo no necesito, tengo espejo“.

Finalmente le pidió a los usuarios que si ven un comentario relacionado con esta temática, “lo dirijan a este post”.

Aquí puedes revisar la publicación de Coté López: