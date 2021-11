JC Rodríguez sorprendió tras cambiarse pantalones en medio del matinal: quería probar sus palabras

En la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se vivió un llamativo momento luego de que el conductor del programa, Julio César Rodríguez.

La situación se dio luego de que con su compañera Monserrat Álvarez hablaran de los cerros de ropa que están en el desierto de Atacama, causando contaminación.

En este sentido JC Rodríguez señaló que, en vez de comprar pantalones, los manda a arreglar.

Así el comunicador explicó que tiene el dato de una muy buena costurera, que le suele poner un parche a los pantalones en la entrepierna, lugar en donde más se gastan.

“Dos de estos pantalones que son lo que uso aquí en el matinal“, partió señalando el conductor, y con el fin de enfatizar su punto, intentó mostrar esta parte de la prenda, aunque no lo logró tan fácil.

Ante esto solicitó una silla para sentarse, con el fin de que lo pudieran ver mejor: “Tráigame otro pantalón, me voy a sacar estos… porque así se puede hacer bien“.

Y los mostró

Mientras esperaba por otros pantalones aclaró por qué los mandaba a reparar: “Es por la ropa, me podría comprar otros pantalones, no lo hago de apretado Monse, porque te miré y me miraste con cara de que soy apretado”.

Luego, procedió a quitarse la ropa: “Quiero puro dar el dato… Monse, me voy a desvestir. Quiero dar el dato de la tía que me hizo este trabajo, porque es un muy buen trabajo”.

Tras quitarse los pantalones fuera del estudio, enseñó la costura que tenía su pantalón, señalando además que tenía otras tres iguales.

“Con esto ando y con mucho orgullo“, afirmó Julio César, para luego cerrar con: “Mi mamá se va a indignar con esto“.