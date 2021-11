Tiago Correa sorprende con osado vestuario en premiación de España: Usó falda

El actor chileno Tiago Correa dejó boquiabiertos a sus 260 mil seguidores al compartir una fotografía de su participación en los “Premios Hombre del Año 2021”, que se lleva a cabo en España, luciendo un osado look.

El artista posó en la ceremonia de la revista estadounidense “Esquire”, la que se caracteriza por su atrevido estilo, y por supuesto, Tiago estuvo a la altura.

“Se de ser. Anoche, en los Premios Hombre del Año @esquirees”, escribió el ex de Mayte Rodríguez, junto a la postal en que se le ve vistiendo totalmente de negro, con una chaqueta y una falda de García Madrid.

Inmediatamente generó una serie de reacciones por su estilo: “Wow! Esto se llama tener actitud, magnífico”, “Un look bastante arriesgado, pero quien lo luce… Hace la diferencia…”, “Estamos felices con tu elegante e imponente look @tiagorodrigocorrea. Un look de triunfador de @garciamadrid”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Qué les parece a ustedes?