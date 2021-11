La diva argentina Susana Giménez confirmó que entrevistará en exclusiva a Wanda Nara

La gran figura argentina viajará a París para la nota en exclusiva que dará la empresaria Wanda Nara, quien conversará del escándalo del momento, el triángulo amoroso entre ella, Mauro Icardi y la China Suárez.

Es así como la animadora señaló a medios trasandinos, asegurando que en algún momento se barajó la idea de que que el jugador del PSG asistiera a la entrevista, pero finamente no será así, y sólo estará cara a cara con la mujer del futbolista para hablar del affair más polémico del último tiempo.

“¿Te vas a ver a Wanda Nara?”, le consultó el conductor de televisión, Marley, a Susana y ella confirmó: “Sí, me voy a París a verla. Hoy me enteré que ella y Mauro estaban en Dubái, no sé si me perdí un capítulo de la historia o qué pasó ahí en el medio”.

“Se fueron a Dubái porque parecen que están en plena reconciliación”, le aclaró el presentador.