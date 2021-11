“Los hombres pagan la comida” :Dichos de Adriana Barrientos generaron polémica en “Pecados Digitales”

¡En “Pecados Digitales” se armó la grande! Y todo por unos dichos que la modelo Adriana Barrientos sostuvo en una entrevista con Pamela Díaz en el espacio Sin Editar (disponible en el canal YouTube) en donde aseguró que: “Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti la cuenta. Me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dice ‘tenemos que pagar la mitad de la cuenta’, o sea ese gallo en su vida me va a ver los calzones”.

Palabras que fueron repasadas por la actriz y comediante Cristina Peña y Lillo quien a través de una videollamada le repasó a la “Leona”: “Me llama la atención. Qué lástima que se cosifique y que tengas un precio, querida. Me dan ganas de decirte ‘amiga date cuenta’”.

Luego agregó: “Porque vi la entrevista que te hizo la Pamela Díaz y tú decías ‘bueno, si me pega la cuenta, yo muestro los calzones’. Entonces es como que tienes un precio amiga”.

Adriana Barrientos se defiende ante actriz Cristina Peña y Lillo

Como era de esperar, Barrientos no se quedó callada y responde: “No fue así de agresivo como lo dice ella. Textual. Parece que tiene un problema de redacción Cristina, de vuelta al colegio”, y luego aclaró: “La Pamela fue súper clara y yo le dije ‘perdóname, si a mí un hombre me hace pagar la cuenta, no me ve pero ni en pelea de perros los calzones. Agarro mis cosas y me voy’. No quiere decir que si yo salgo con un chiquillo… De partida, llevo tres años sin nada”

“¿Pero por qué el hombre tiene que ayudarte?, ¿por qué el hombre te tiene que salvar?, ¿por qué el hombre te tiene que comprar las carteras?” le pregunta la actriz, mientras la “leona” contesta que es lo que ella merece.

“Si tú no mereces ni un plato de comida china, cariño, lo siento por ti. Yo me siento una reina y los hombres con los que yo he estado me han hecho sentir una diosa. Yo he tenido la fortuna desde que soy muy chica que las parejas que han estado conmigo, te lo juro por Dios, no me han dejado pagar ni siquiera un helado. O sea, yo ando con personas que tienen una cultura muy similar a la mía y eso es absolutamente normal. Yo ando con chiquillos que son de mi nivel cultural y en mi nivel cultural los hombres le pagan la comida a las mujeres, más cuando es una primera cita”, sostuvo Adriana.

“Quizás ya en un matrimonio o en un pololeo hay otras instancias. Pero en caso de no tener tampoco dinero, ese hombre se pone los pantalones, se pone su guapa camisa, llega a la casa y te cocina un plato de comida maravilloso y lo resuelve de esa manera”, agregó la influencer.

Segundo Round con Javiera Contador

La conductora del estelar, Javiera Contador también dio su opinión, lo que generó un nuevo cruce: “En lo personal, yo no quiero que mi hija sea así“.

“¿Quieres que tu hija pague la comida cuando salga?”, le interpeló Adriana, a lo que Contador respondió “Me da lo mismo quién pague la comida. Si no le cocina y ella tiene los ingresos para pagar, me da lo mismo…”.

“Es que es súper triste que a tu hija no la traten como una reina”, manifestó, aunque Contador le dejó en claro que “lo de ser reina o no, según mis parámetros, es distinto. No quiero invalidar tu punto, pero a mí no me pasa así”, le interrumpió la invitada a la conductora.

Adriana Barrientos finalmente terminó el tema con un mensaje a cámara: “Chiquillas no salgan con hombres miserables, que la plata que no se gasta en ti, se la gasta con otra”, sostuvo.