Aylén Milla se descarga en redes sociales: “Me tienen harta los hombres”

Ya se cansó. la ex chica reality Aylén Milla ocupó sus redes sociales para realizar un fuerte descargo por el acoso que recibe constantemente de hombres.

“Me tienen harta los hombres, no tolero más un comentario de ningún tipo provenientes de ellos. Comentarios del tipo baboso, que se insinúa, etc. Me tienen cansada con sus mambos mentales. La mentira, la poligamia, me agotaron nivel Dios. Ustedes y puta toxicidad que arruinan todo a su paso”, sostuvo.

Además realizó un analizó el machismo en Latinoamérica: “La verdad que el machismo que veo en Latinoamérica comparado con otros países que se dicen que son muy machistas, y que al final las situaciones peores y más machistas peores las he vivido en Latinoamérica”.

“Asco dan. Estar en un bar y que te falten el respeto como mujer, solo en Latam. Estar en un grupo de amigos y que te hagan una encerrona para querer que te acuestes con alguien del grupo, mientras salís con otro amigo, solo en Latam”, agregó la modelo.

“Los hombres están que apestan. No estoy generalizando, no estoy hablando de todos, pero pasa mucho. Así que si tienen amigos así intenten corregirlos por lo menos, así uno no anda hablando en general del género. Está todo muy decadente”, aseguró la argentina.

“Y me gusta que me tengan miedo y borren sus mensajes fuera de lugar. Nunca los publicaría, pero si se los mandaría a sus respectivas mujeres por privado”, sostuvo.

“Un cuerpo, que para nosotras es nuestro, lo cuidamos, lo amamos, lo contemplamos como único y como arte. Para muchos es un pedazo de carne fácilmente reemplazable. Mostrar menos? Mostrar más? Da igual cuando el otro te ve como presa o trofeo ante su círculo”, finalizó con una imagen de ella, la que fue compartida con mensajes de apoyo de sus fans.