Mario Kreutzberger, Angélica Castro y Juan Pablo Queraltó fueron parte de la emblemática “Pintatón”

Este lunes 15 de noviembre se realizó la emblemática “Pintatón”, el evento de Teletón que busca motivar a los chilenos y chilenas a ser parte, una vez más, de su campaña y así llegar a la meta de recaudación durante las 27 horas de transmisión de canales de televisión y radioemisoras chilenas este 3 y 4 de diciembre.

La “Pintatón”, que no se llevaba a cabo desde 2018, volvió a las calles con un evento realizado en una estación de servicio Copec de Santiago y, simultáneamente, en otras tres ciudades del país: Antofagasta, Viña del Mar y Talca.

En la actividad en Santiago estuvo Mario Kreutzberger, líder histórico de la cruzada solidaria, y un grupo de figuras de la TV e influencers, quienes pintaron lunetas y ventanillas de automóviles que poco antes del mediodía de este lunes llegaron hasta la estación de servicio ubicada en la avenida Francisco Bilbao, en la comuna de Providencia.

Don Francisco señaló que esta va a ser una Teletón “distinta”, pero que, con el apoyo de todos, se podrá alcanzar la meta. “Nos sorprendimos mucho hace 20 meses atrás cuando en medio de la pandemia logramos hacer la primera Teletón virtual del mundo. Y pudimos mantener el trabajo en los 14 institutos, con nuestras 31 mil familias, los 1.100 funcionarios y los 1.500 voluntarios que tenemos en todo el país gracias a que Chile una vez más nos apoyó (…) Con la Pintatón nos ayuda cada automovilista que pone un letrero en este año tan difícil, con las condiciones sanitarias, a entrar a los colegios, a las universidades a las fábricas, a las empresas donde normalmente hacíamos nuestras actividades. Estos automóviles pintados son nuestra mejor publicidad”.

Don Francisco anunció, además, que este jueves 18 de noviembre, en los más de 600 concesionarios Copec a lo largo del país, y entre las 10H y 12H del día, se repetirá la “Pintatón” para que todos quienes quieran pintar sus vehículos concurran y colaboren de esta manera con la obra.

La animadora Angélica Castro, fue uno de los rostros que estuvo en esta alegre actividad. “Teletón es parte de todos los chilenos, es parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Desde pedir ir al banco con mis papás, estar atenta a todas las horas de la Teletón y he tenido la bendición de ser parte desde adentro por muchos años. Y lo que decía Mario, es tan importante… El año pasado, con una Teletón digital, parecía un sueño imposible y ahí te das cuenta de que no existe lo imposible. No nos olvidemos que son tiempos difíciles y nos necesitamos todos, y es por eso que la invitación es gigantesca, esto es un puntapié inicial”, dijo.

También estuvo Juan Pablo Queraltó, animador de Chilevisión, quien señaló que “en tiempos de pandemia hoy más que nunca necesitamos el apoyo de la gente, especialmente por los institutos. He tenido la posibilidad de recorrer varios y no han parado, Teletón no ha parado en todo este tiempo. Por eso es importante poder llegar a la meta y actividades como ésta, que no solamente mezcla a los animadores, sino también hoy a los influencers, a los youtubers que son de la nueva generación (…) Este año la Teletón es eso, no solamente se mezcla la gente que trabajamos en TV, también los que trabajan en redes sociales, YouTube, radios, canales de cable, y eso la fortalece mucho más”.

En la “Pintatón” participaron también Francisca Sfeir, Ignacio Román, Daniela Nicolás, Tachuela Chico y el Circo de Pastelito y los influencers Tati Fernández y Oliver Borner.

La meta de la cruzada solidaria de este año es superar los 34 mil millones de pesos reunidos en la última campaña, la que se realizó en abril de 2020.