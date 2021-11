“Me gustas”: El mensaje de Diana Bolocco en sus 14 años de relación con Cristián Sánchez

El día de ayer fue bastante especial para Diana Bolocco y Cristián Sánchez, quienes celebraron sus 14 años de relación.

En este sentido la conductora de “Mucho Gusto” utilizó su cuenta de Instagram para compartir un sensible texto, el cual fue acompañado por una fotografía de vacaciones junto a su esposo.

“Así no más. Siempre riéndonos. Después de catorce años me sigues haciendo reír. Y me gustas. Me gustas mucho. Como el primer día. ¡Que afortunada soy! Gracias por estos días. Te amo Cristián Sánchez”, escribió la comunicadora en la publicación.

Como era de esperar la publicación recibió positivos comentarios por parte de los cibernautas, donde señalaron que se veían “hermosos juntos”.

Aquí puedes revisar la publicación: