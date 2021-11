¿Podrán creer que aún estoy pegada en un taco?: Patricia Maldonado y su duro descargo en la “Ruta 68”

La cantante Patricia Maldonado comenzó su día de manera muy especial. Todo iba bien, hasta que tuvo un gran problema.

Así se puede ver a través de sus redes sociales, en donde hizo sus descargos con un video que compartió, en el cual señala:

“Hola amigos y amigas de Instagram, quiero contarles que voy por la ruta 68. Tomé la carretera a las 8.45. ¿Podrán creer ustedes que aun estoy pegada en un taco con un accidente que fue temprano?, fue hace tres horas atrás, más menos”, comenzó su relato.

Luego, un poco más disgustada continuó: ¿Cómo no va a haber rapidez para sacar los vehículos que están involucrados para que esto siga funcionando? Yo creo que hay 20 kilómetros de taco. ¡La gente que va al aeropuerto cag….Y si usted va camino al aeropuerto busque otra alternativa, cosa que yo no lo hice, porque no va a llegar!”.

Pero eso no fue todo, la ex “Mucho Gusto” comentó que no podía entender que cada vez que pasa algo en ese sector, no se solucionen los problemas inmediatamente como corresponde.

“Ufff, que tengan un buen día”, cerró, un poco más resignada Maldonado.

