Cristián de la Fuente muestra heridas que le dejó su participación en una triatlón

El deporte es fundamental para tener una vida sana y balanceada, pero siempre hay que tomar todas las medidas de seguridad para evitar lesiones.

El actor Cristián de la Fuente, por ejemplo, compartió a través de sus historias de Instagram, las heridas que sufrió en sus pies luego de participar en una triatlón durante este fin de semana.

“Comenzamos el domingo con una carrera más en el cuerpo, una medalla más en el cuello y una experiencia más en el alma. Fue una buena carrera, porque mejoré los tiempos de la última vez… pero fue la más dura”, sostuvo.

“Dura porque estaba solo, no estaba esa princesa que he me acompaña en las carreras y me dice ‘vamos que se puede papá’, no estaba Angélica, mi hermana que me ha acompañado en varias carreras ni tampoco mi coach… entonces fue más duro”, señaló el marido de Angélica Castro.

“Se me olvidaron algunas cosas, algunos dedos medios rotos, pero feliz, porque cuando las cosas cuestan, cuando duelen y cuando se logran… saben mejor. Eso es la vida… mirar tus miedos a los ojos, y darle con todo”, enfatizó Cristián, mostrando luego fotografías de las heridas de sus pies.

Revisa las fotografías: