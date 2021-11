Francisca Merino celebra importante paso en la vida de su hijo: “Me lo he llorado todo”

Es fin de año y ya comienzan los cierres de ciclos para muchas personas, especialmente para los jóvenes que salen de cuarto medio.

Un proceso que está viviendo muy de cerca la actriz Francisca Merino ya que compartió junto a sus seguidores, los registros del último día de su hijo Dominic en el colegio.

“Hoy se cierra un ciclo y comienza otro. Mi hijo Dominic salió de cuarto medio . Me lo he llorado todo, recuerdo cuando entro al colegio con cuatro años, siento pena de lo rápido qué pasa el tiempo, pero también me siento muy orgullosa del hombre en que se ha convertido“, escribió la panelista de “Milf”.

“Inmensamente feliz de verlo con sus amigos que desde que entraron nunca más se separaron”, agregó.

Sin lugar a dudas, Francisca se ve feliz y orgullosa de su retoño, pues hay que considerar que detrás de cada etapa de un hijo, hay una familia y una madre detrás apoyando y viviendo intensamente cada proceso.