Michelle Carvalho denuncia problemas que le han hecho para obtener su rut definitivo en Chile

La modelo brasileña está furiosa, y es que pese a llevar 10 años viviendo en nuestro país, Michelle Carvalho aún no logra obtener su rut chileno definitivo.

Así lo denunció a través de de una serie de historias de Instagram, donde narró los acontecimientos que vivió.

“Hace dos años que llevo tramitando mi rut definitivo. Y después de dos años me llega un correo diciendo que tengo hasta el viernes (4 días) para mandar mi declaración de antecedentes criminales (apostillado) sino el trámite que vengo tramitando hace 2 años se cancela y tendría que empezar de 0 de nuevo”, comenzó en sus descargos, la exchica reality.

“Toda la plata que invertí en ese trámite y dos años de espera para renovar mi rut y tenerlo definitivo, se van a la basura”, continuó, agregando: “Eso que llevo 10 años en Chile, pero nunca me dan el definitivo”, contó.

Además, ella compartió con sus seguidores que hay una serie de trámites que no puede realizar en nuestro país por no contar con el rut definitivo. “Ni en mi línea de celular puedo tener mi nombre. Siempre tengo que pedir a amigos que me saquen cosas a su nombre, por mi cag… de rut que no sirve para nada”.

“Todos los años el mismo show” y luego mostró la cédula de identidad provisoria agregando que ya tiene 8.

Revisa sus publicaciones: