“Pero quiérete, me decían los psicólogos”: Las sorprendentes confesiones de Monserrat Álvarez en “Pero con Respeto”

La periodista Monserrat Álvarez compartió el set con su compañero de Chilevisión Julio César Rodríguez, pero esta vez en un ambiente muy particular.

Hacemos mención al último capítulo de “Pero con Respeto”, espacio animado por el JC, en donde se les vio muy distendidos y relajados a través de una amena conversación.

Fue así como la compañera de Julio reveló aspectos desconocidos de su vida, como la baja autoestima e inseguridad que sufrió cuando niña, lo cual trató con especialistas. “Pero quiérete, me decían los psicólogos. Pero yo como era gordita y además usaba un parche en el ojo”, contó Monserrat.

“¡Pero por qué!” Le respondió el conductor. “¡Bueno, pero es que tú tienes así un ego de grande! ¡Tú nunca necesitaste un psicólogo! ¿Qué te van a decir a ti?, contestó la entrevistada que demostró conocer bien a su colega, mientras que él sólo sonreía.

En un momento, Rodríguez, a través de un juego de preguntas leyó: “¿Qué es lo malo de Julio César? no…esa pregunta no va, pero cómo”. Entre risas la comunicadora agregó: “No nada, aunque a veces peleamos, pero nos llevamos bien”. “Sí, pero son cosas que pasan.. porque nos llevamos bien, yo lo he dicho siempre, incluso te he defendido, sin que nadie me apure”, cerró el animador para salir del paso.