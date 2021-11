Cristián de la Fuente dio cuenta de sensible pérdida familiar: “Salúdame a papá en el cielo…”

El pasado martes el actor Cristián de la Fuente compartió una sensible noticia con sus seguidores, señalando que sufrió una pérdida familiar.

En la plataforma de Instagram compartió un extenso texto, donde dio cuenta del fallecimiento de Andrea, su hermana mayor.

“Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última Navidad juntos. Después vino la pandemia… y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida”, inició señalando.

Luego continuó: “Una llamada telefónica puede cambiar todo. Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle “te quiero” a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es MUY frágil y creemos que “el mañana” lo tenemos asegurado, pero no es así”.

“Mañana volveremos a estar los CINCO juntos para despedirte Andrea, para celebrar tu vida, tu humor especial y todos los momentos especiales que vivimos juntos… seguiremos siendo CINCO pero desde hoy nos vas a cuidar desde el cielo…”, sostuvo pronto.

Finalmente sostuvo: “Me hubiese gustado verte antes de tu partida para haberte dado un abrazo apretado… pero la vida no lo quiso así… te veo mañana para despedirte junto a mis hermanos, tus hijos y sobrinos. Te quiero… descansa en paz y salúdame a Papá en el cielo”.

Aquí puedes revisar la publicación que compartió: