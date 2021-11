Lisandra Silva entregó detalles de su embarazo con osado desnudo: “Ocurrió sin esperarlo”

Recientemente la modelo cubana Lisandra Silva confirmó que se encuentra nuevamente embarazada, esperando a su segundo bebé, lo que hizo con un tierno registro en las redes sociales.

“Baby No. 2 en camino”, escribió en un video donde su pequeño Noah se deja ver con un test de embarazo positivo en sus manos, confirmando los rumores que circulaban en las redes.

Ahora la pareja de Raúl Peralta protagonizó un osado desnudo para la revista EgoEgo, donde además entregó detalles de este nuevo embarazo.

“Desde hace muchos años practico yoga, meditación, y he estudiado el kundalini que te conecta con tu espíritu y tu ser. Poseo una gran sensibilidad y siento y escucho mi cuerpo de una manera bien única tanto así que con mi primer y segundo embarazo sentí que estaba esperando enseguida. Tanto así que faltaban aún 10 días para que me llegara el periodo cuando me hice un test y salió positivo“, sostuvo para el citado medio.

Junto a esto señaló que este embarazo no fue planificado: “La verdad que con Noah que duerme en medio de nosotros dos es difícil encontrar el momento para romantiquear, así que ocurrió sin esperarlo ni buscarlo“.

“Yo estaba sola en casa tomando un jugo en la cocina cuando de la nada fue como si lo supiera y dije: ¡Estoy embarazada! Compré por Rappi un test en la farmacia y me llegó como a los 20 minutos. Entré al baño con Noah y me hice el examen con él al lado. ¡Casi me desmayo cuando apareció la segunda rayita, la que da el positivo”, relató.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: