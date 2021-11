Mónica Rincón recuerda con emotivas palabras a su hija Clara

Estamos acostumbrados a ver a la periodista Mónica Rincón en su calidad de entrevistadora, por eso llama la atención verla desde el otro lado.

Y fue Katherine Salosny la que lo hizo, a través de una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, instancia en que la conductora de noticias recordó a su fallecida hija Clara.

La menor con síndrome de Down falleció el 2013 a los dos años de edad, luego de una larga lucha tras estar internada desde los primeros 8 meses de vida donde fue sometida a una serie de operaciones.

Mónica no suele hablar mucho sobre este tema, pero en esta oportunidad abrió su corazón.“Siempre he dicho que la vida privada es un tesoro, y uno más los esconde que los muestra, entonces yo cuento poquito por respeto a que Clara es también hija de mi marido y hay una familia detrás. Es un dolor fuerte”, sostuvo.

También quiso realizar una reflexión sobre esta enfermedad: “Tener una hija con síndrome de down es un regalo, pero la sociedad en Chile no permite eso porque aún se discrimina mucho y porque se violan los Derechos Humanos de las personas en situación de discapacidad todos los días”, señaló.

“Yo viví mi situación de discapacidad en una situación de privilegio, porque Clara pudo tener acceso a las terapias, los doctores. No solo es una cosa de recursos, al cariño, al amor, al orgullo de tenerla, su alegría. Para nosotros tener a la Clara fue una fiesta“, confesó.

“Ella fue un regalo y pudimos vivirlo como un regalo, porque al final el mundo de las personas con discapacidad es uno al que uno no se asoma todos los días y que le cambia la perspectiva cuando a uno le pasa. Ahí es imposible no empatizar. Por lo tanto yo digo que en esta familia todos tenemos síndrome de down y para siempre”, añadió.

“Los regalos que nos dejó la Clara es abrirnos a la vida, al mundo de las personas en situación de discapacidad, de tener otra empatía con esos temas y sentir que es una labor de por vida“, señaló, añadiendo que: “No son ni superhéroes ni angelitos, son personas con una tremenda resiliencia que es distinto. Pero obviamente te cambia la vida, y que es imposible ver para algunas personas”, finalizó.

Revisa la entrevista completa: