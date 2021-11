Kathy Contreras realiza potente y extensa reflexión sobre la menstruación

La ex Calle 7, Kathy Contreras, fue madre hace poco de su hija Selva y ha querido compartir todo su proceso con sus seguidores a través de sus redes sociales, misma plataforma por la que ahora realizó una profunda reflexión sobre la menstruación.

“Dicen que cuando uno comienza amar su sangrado menstrual comienza amar su cuerpo y su alma”, comenzó su extenso texto, el que dividió en dos fotografías donde aparece posando desnuda en la naturaleza, una en blanco y negro y otra a color.

“Hoy es un poco diferente esto, pues post-parto sangre 27 días, los cuales fue para mí un ciclo natural de “recuperación”, luego me llegó el periodo nuevamente a los 2 meses y medio, muy rápido para una mujer en Post parto!!! La verdad estaba FELIZ de sentir mi ciclo nuevamente, y tuve dos sangrados cada 28 días (verdad que fue emocionante para mí) porque sentí la necesidad dé reproducirme de nuevo, energía para hacer ejercicios, etc… pero esto duró hasta que decidí ponerme un dispositivo para no quedar embarazada y tuve las reacciones adversas en mi cuerpo (fui como el % menor que le pasa, pero me pasó) me dió hemorragia y sangre por mes y medio 🙁 , donde me desconecte de mi ciclo nuevamente (como cuando tomaba pastillas anticonceptivas hace varios años atrás) no quería ver más mi sangre!”, sostuvo.

“Acumule rabia, pena, pero era el acuerdo conmigo misma para cuidarme, hasta que decidí sacarme este dispositivo y cambiarlo por otro anticonceptivo, tampoco me resultó y también abandone la misión ya que me di cuenta que ya era consciente de que quiero sentirme y percibirme amando mis ciclos en todo su esplendor… porque cuento todo esto, porque si me leíste es que quizás quieres un cambio en tu sentir, en tu cuerpo y quizás es el momento de conocerte en todo tu ser, con tus ciclos al natural y amigarte con la “regla”, y a desmitificar el dicho “estas enferma” porque es una tremenda oportunidad para dejarte descansar (lo que se pueda) y recargarte de energía vital”, terminó la reflexión.

