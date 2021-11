María Elena Swett reveló que dio positivo al Covid-19: “Espero recuperarme pronto…”

Recientemente hablábamos de la ausencia de la actriz María Elena “Mane” Swett del programa “¿Quién es la Máscara?”, situación que generó bastantes dudas respecto a sus seguidores sobre su continuidad en el espacio de CHV.

Recordemos que el día martes el conductor Julián Elfenbein señaló que la intérprete se encontraba enferma, deseándole una recuperación, mientras que su rol fue reemplazado por la animadora de la señal, Millarai Viera.

No obstante fue recién hasta este jueves en que la actriz aclaró su situación de salud, señalando que su ausencia al espacio se debía a que se contagió de Covid-19.

“Mi gente buena… He leído cada uno de sus mensajes de apoyo y tremendo cariño. Todos los que me preguntan por qué no estuve en el capítulo de ¿Quién es la máscara?, les cuento mejor… me contagié de coronavirus“, relató.

Junto a esto detalló: “Todavía estoy en reposo. No quiero que estén preocupados por eso mejor les respondo a todos por acá. Espero recuperarme pronto para volver a estar con ustedes y seguir con mi nuevo rol de investigadora que me tiene muy feliz”.

Por último expresó: “Manden energía. Los abrazo grande y fuerte. Más bien grande y suave mientras me repongo“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: