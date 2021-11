El tenso momento que vivió Paulina de Allende-Salazar mientras estaba al aire

Durante la jornada de hoy en las elecciones 2021 la periodista de Mega Paulina de Allende-Salazar vivió un incómodo momento en vivo mientras se encontraba en el Liceo de Aplicación, en el centro de Santiago.

La situación se dio luego de que se entregaran detalles sobre la jornada de electoral en el liceo emblemático, cuando la comunicadora de “Mucho Gusto” se encontró con una denuncia de robo.

Fue en este contexto en donde algunos de los votantes se acercaron a la periodista y se produjo un intercambio.

“No me diga eso”, se escuchó decir a Paulina mientras desconocía estar saliendo al aire, mientras que un hombre señalaba: “Es una excelente periodista“, pero otro expresó: “Es una momia“.

Finalmente Paulina expresó: “No peleen, no peleen, no peleen“, mientras que señalaba no escuchar desde el estudio: “Como yo no oigo nada, yo hablo y hablo, y no sé si en algún minuto me sacan“.

Aquí puedes revisar el momento: