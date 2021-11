María Luisa Godoy “regalonea” con sus hijas, tras agotadora semana

La conductora del matinal de TVN, María Luisa Godoy sorprendió a sus seguidores con tiernas fotografías junto a sus niñas.

Así es como se le puede ver a través de tres imágenes que compartió en su cuenta de Instagram en donde escribió: “¡Planchada terminé hoy! ¿Cómo terminaron su viernes? Buen finde a todos 😜”, relató la periodista que en las postales aparece acostada en un sillón, tipo aluga, derrotada por el cansancio, y sobre ella están sus hijas muy sonrientes y juguetonas.

Tras la publicación los usuarios de la red social no tardaron en responder, estas fueron algunas de las reacciones: “¡Ternuraaa de niñas lindas! ¡Estuvo dura esta semana!”, “pero que rico poder descansar en tu aluga ❤️”, “hermosa familia que lindo poder regalonear con tus princesas y el principito, dónde está que no salió en la foto, muchos cariños❤️❤️👏”, “eres una súper mamá y me admiro de tu tiempo para tus hijos, bendiciones 🌷🌷🌷🌷”, son parte de los cariñosos mensajes de los internautas.

Revisa acá las imágenes