Periodista de CQC aseguró recibir golpes del equipo de ME-O: “Me pegaron patadas”

Una compleja situación se vivió hoy en la comuna de Ñuñoa en medio del arribo de Marco Enríquez-Ominami, donde se habría producido agresiones cruzadas entre el equipo de “CQC” y el comando del candidato presidencial.

La situación estalló luego de que un camarógrafo del programa agrediera a un vocero de su comando con el trípode de su cámara, profesional que luego habló y señaló que el equipo de ME-O golpeó en primera instancia.

Otra de las personas afectadas fue la periodista de CQC Simone Mardones, quien se mostró muy afectada y acusó sufrir una serie de golpes por parte de las personas que acompañaban a ME-O.

“Estoy tratando de hacer mi trabajo, somos periodistas que hacemos algo distinto pero no nos dejan entrevistar. Me empujan, me pegan, me rasguñaron, me amenazaron, me pegaron por abajo entonces ¿Qué pasa?”, inició señalando en un improvisado punto de prensa que se gestó.

Junto a esto añadió: “Me pegaron mujeres del comando de Marco Enríquez-Ominami. Me dieron codazos, a nuestro camarógrafo le pegaron también. Voy a ir a constatar lesiones como corresponde“.

“La gente decía que nos iba a pegar si seguíamos ahí, a mí me están pagando por hacer mi trabajo. No es primera vez que nos pasa. Ahora me pegaron patadas, me empujaron“, precisó la profesional.

Quien también habló fue Sebastián Eyzaguirre, reconocido periodista que cumplía el rol de productor en esta nota, y defendió a su equipo.

“Llegamos a la esquina y veníamos con una serie de preguntas. Ahí venía Marco con adherentes y con una barra brava detrás. Había tipo pegando codazos. Hubo un momento en que la pellizcaron las mujeres“, relató, refiriéndose a la periodista Simone Mardones.

Por último expresó: “Vamos a constatar (las lesiones). Todo pasa porque el camarógrafo empieza a ser golpeado con patadas, y él tiene una reacción natural que es defenderse (…) Nosotros no fuimos a agredir a nadie”.