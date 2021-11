Vocero de ME-O se refirió a agresión que sufrió por camarógrafo de CQC: “Él me dice ‘córrete o te pego’”

Una compleja jornada se vivió hoy en Ñuñoa, luego de que el candidato Marco Enríquez-Ominami arribara a su local de votación.

En medio de un punto de prensa se presenció una agresión entre un camarógrafo del equipo de CQC al vocero del comando de ME-O, Ignacio Bustos.

El camarógrafo del programa minutos después del incidente habló con los medios de prensa donde reconoció haber golpeado al sujeto, pero asegurando que se dio por defensa propia, señalando que también recibió golpes por parte del comando de ME-O.

“Él me dice: ‘Seguí y te voy a pegar’, y lo tengo grabado con micrófono ambiente. Y yo le digo, y es verdad, ‘volví a tocar a la Simone y yo también te voy a pegar’. Y ahí me empezó a pegar patadas por abajo y combos en la guata y pucha, yo tuve que reaccionar”, aseguró en la oportunidad.

Con el transcurso de los minutos el profesional fue trasladado a una Comisaría de Providencia, donde está bajo la calidad de detenido, y también constataría lesiones.

Ignacio Bustos, vocero del comando de ME-O, habló con CHV desde la Comisaría, refiriéndose a este incidente y asegurando que seguirían el camino legal ante esta violenta situación.

La versión del vocero del comando de ME-O.

“Un camarógrafo de CQC me golpeó en el parietal derecho con el bastón de una cámara. La imagen es bien impactante, de una violencia impresentable que no podemos aceptar en un día tan importante como lo es el día de las elecciones”, inició señalando.

Tras esto fue consultado sobre la defensa del camarógrafo, quien habría reaccionado en defensa de su colega, la periodista Simone Mardones, quien estaría recibiendo golpes por parte del equipo de ME-O.

“Me encontraba en la parte de atrás, veo que él se acerca de manera rauda mientras que el productor Sebastián Eyzaguirre le decía de manera textual ‘haz lo que sea, pero acércate’, y como yo estaba detrás, él me dice ‘córrete o te pego’ y yo le digo: ‘¿qué pasa?’ y él me golpea con el bastón en la cabeza“, relató.

Por último fue consultado respecto a los conflictos anteriores que existirían entre el equipo de CQC y el comando de ME-O.

Ante esto Bustos relató que lo que hay es “una confesión por parte del camarógrafo que, en vivo y en directo, reconoció que me agredió de manera directa. Yo no lo conozco, no sé quienes son, entiendo que son un programa online, y no los conocemos”, relató, señalando que iría a constatar lesiones, siguiendo todos los caminos jurídicos con el fin de que esto “no vuelva a pasar”.