“Yo reaccioné y le pegué fuerte”: Thiago Cunha relató episodio en que fue acosado por un hombre

En el último programa de Pecados Digitales, emitido la noche del sábado, el bailarín Thiago Cunha reveló que sufrió acoso sexual por parte de un hombre en una fiesta.

Esto ocurrió en una sección del espacio llamada “Deep Test”, momento en el cual el ex “Axé Bahía”, tuvo que responder una serie de preguntas, entre ellas: si alguna vez había sido acosado sexualmente.

“Sí, muchas veces”, contestó. Ante esto, la conductora del estelar, Javiera Contador, le preguntó sobre el caso más extremo que recordara. “Fue en un ambiente que no tenía nada que ver”, señaló Cunha.

Si bien reconoció que durante sus presentaciones suelen ocurrir este tipo de cosas con las mujeres, él se las toma con humor. Así como también le ha sucedido en la calle, acá en Chile y en Brasil. Pero, sin embargo, confesó que ha vivido estas situaciones con hombres: “Por lo que ahí mi reacción es un poco distinta”, indicó.

“Yo estaba en un carrete y me tocaron de verdad. Me sentía hasta raro en el momento, porque yo altiro reaccioné sin ver y le pegué fuerte a la persona”. “Me tocó fuerte el poto, pero me metió la mano de verdad. Ahí yo reaccioné con fuerza para atrás. Le pegué y era un hombre”, cerró el bailarín, un tanto incómodo.