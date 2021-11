Laura Prieto vivió especial cumpleaños en domingo de elecciones presidenciales: “No es fácil…”

La exchica reality Laura Prieto compartió una especial publicación el día de ayer, que se desmarca de las Elecciones Presidenciales.

Esto, luego de que la también ex “Calle 7” se encontrara de cumpleaños el mismo día del proceso democrático, cumpliendo 36 años.

“Happy Birthday to me (feliz cumpleaños para mí). Cumplir el día de las elecciones no es fácil…“, partió señalando en una publicación que compartió.

Luego añadió: “Por suerte algunos amigos más cercanos se organizaron para pasar la noche del sábado para esperar las 00hrs y estuvo maravilloso“.

Por último precisó que el evento estuvo tan bueno “que no saqué nada de fotos“.

Aquí puedes ver la publicación: