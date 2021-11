Coté López rompió su silencio tras elecciones y habló de su preferencia presidencial

Definitivamente sorpresa fue lo que generaron las elecciones presidenciales que se dieron el pasado domingo, en donde múltiples rostros utilizaron las redes sociales para referirse a este proceso democrático.

Una de estas que se pronunció al respecto fue Coté López, quien hace unos días habló sobre los candidatos, señalando que ni José Antonio Kast ni Gabriel Boric eran de su agrado.

No obstante la rubia se habría cansado de los mensajes que recibe en la plataforma, en especial luego de que no se refiriera a las elecciones del domingo, por lo que el día de ayer estalló en la plataforma.

“De verdad me tienen chata. No entiendo por qué siempre me tildan de facha”, inició señalando en la publicación.

Luego continuó: “Soy la primera en querer que todos estén mejor y soñar con que una abuela no muera esperando una hora al doctor. Fui a las marchas, voté por el apruebo“.

Tras esto, intentó dilucidar su preferencia política: “No sé que parte quedó clara de ‘no me gusta ninguno’. Si hablamos en temas presidenciales me carga Kast, me carga Boric en iguales medidas. Y si hablamos como persona me carga más Kast“.

Finalmente expresó: “Creo que soy honesta. Que penca mamarme mil improperios solo por no amar a algunos de ellos como ustedes”.

Aquí puedes ver la publicación: