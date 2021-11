Diputado electo del Partido Republicano explicó sus polémicos dichos sobre el voto femenino

Gran polémica generó en las redes sociales la viralización de un video protagonizado por Johannes Kaiser, diputado electo del Partido Republicano, en donde en el registro cuestiona el derecho a voto de las mujeres.

“Lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar“, partió señalando Kaiser.

Luego planteó: “Siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea“.

Ante la ola de críticas que recibió a través de múltiples plataformas, fue el propio Kaiser quien aclaró esta situación.

“Twitter da para mostrar hasta 2 minutos 20 de un video. Por qué muestran solo este segmento? Para sacar de contexto. No pongo ni puse en duda el derecho a voto de las mujeres. Hice un sarcasmo relacionado con que la gente vota contra sus propios intereses“, fue su explicación.

La réplica de José Antonio Kast.

El candidato al sillón presidencial del Partido Republicano fue consultado por este tema, donde señaló que desconoce “los detalles de las declaraciones, y si es un video que tampoco sé si es actual“.

“No lo he visto. Hay que ver cuál es el contexto y desarrollo del tema, pero no comparto ninguna de las afirmaciones que usted hace”, añadió luego, en medio de una serie de preguntas de una actividad que realizó en la comuna de Maipú.

Finalmente expresó: “Si hay temas de delincuencia, eso no es solamente atribuibles a la inmigración. Él tendrá que dar una explicación respecto de sus dichos, yo no conozco esos dichos, pero no puedo compartir ese tipo de afirmaciones“.

Aquí puedes ver el registro y la explicación de Kaiser.

De seguro esto se baja de yutub, así que lo subo aquí para preservarlo. Palabras del nuevo diputado, proveniente de la afamada familia Kaiser.@ArchivandoChile pic.twitter.com/s1x6A34XUV — eugenio (@ouhenio) November 22, 2021